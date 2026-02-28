Ennesimo furto al parrucchiere delle vip De Stefano | Ora basta il ladro mi ha anche preso in giro

Nella serata di ieri, intorno alle 22, il salone di Gino De Stefano, noto parrucchiere di piazza Puccini a Firenze, è stato di nuovo preso di mira da ladri. Si tratta della quarta spaccata in un anno, con i malviventi che hanno forzato l’ingresso e provocato danni all’interno. De Stefano ha commentato che il ladro lo ha anche preso in giro durante l’episodio.

Firenze, 28 febbraio 2026 – È la quarta spaccata in un anno ai danni del salone di Gino De Stefano, storico parrucchiere di piazza Puccini a Firenze, colpito ancora nella serata di ieri, intorno alle 22.15. Un copione ormai tristemente noto, che si ripete con modalità sempre più spregiudicate. Firenze, ennesimo furto nel salone del coiffeur De Stefano (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) La ricostruzione De Stefano, titolare del salone dal 2006, racconta di aver ricostruito quanto accaduto attraverso le telecamere di videosorveglianza. "Erano in due. Prima hanno provato a forzare la vetrata del bar accanto, poi sono venuti da me. Sono coperto da un cantiere privato da oltre un anno, mi oscura completamente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

