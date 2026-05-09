Passaparola al supermercato e chiacchiere dal parrucchiere così il comitato delle mogli indignate ha fatto scoprire la prostituzione al night

Una piccola area tra Gubbio e Gualdo Tadino, nell’Appennino umbro, è al centro di una vicenda legata a una rete di prostituzione scoperta grazie al passaparola tra vicini e chiacchiere nei negozi locali. Le notti di quella zona sono generalmente tranquille, con i paesi che si addormentano presto. La scoperta è stata fatta da un gruppo di donne, che si sono rivolte alle autorità dopo aver sentito alcune voci tra amici e conoscenti.

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