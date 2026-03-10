Un ristorante ha aperto le sue porte in una zona poco frequentata, offrendo piatti tipici della cucina locale. Il proprietario ha deciso di condividere le ricette della propria terra, invitando clienti a scoprire i sapori autentici del luogo. La scelta di puntare su ingredienti tradizionali e ricette familiari ha attirato l’attenzione di chi cerca un’esperienza culinaria diversa dal solito.

Ci sono treni che portano lontano. E poi, ci sono treni, che ti cambiano la vita fermandosi dove non avevi previsto. È così che inizia la storia dei coniugi georgiani Kakha Tsertsvadze e Shorena Kurkhuli: 27 anni fa, un viaggio dalla Germania (dove studiava Shorena) verso la ’capitale’ e una discesa imprevista a Bologna. Il convoglio riparte, loro restano. Senza lingua, senza contatti, senza un piano. Solo con una certezza: non arrendersi. Oggi, in una strada tranquilla di Bologna, l’insegna di ’ Pane Georgiano ’ racconta molto più di un ristorante e di un’attività commerciale. Racconta un’ integrazione costruita giorno dopo giorno, la fatica della burocrazia, le diffidenze iniziali, la nostalgia di casa trasformata in energia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Integrazione e imprese: "Così ho fatto scoprire la ’mia’ Georgia a tavola"

Articoli correlati

“Ho perso mio padre e mia madre in un mese, ma mi hanno mandato in dono la mia figlia elettiva, che ho portato a Pechino Express”: così Jo SquilloTutto pronto per la nuova edizione di “Pechino Express“, lo show Sky Original prodotto da Banijay Italia dal 12 marzo tutti i giovedì in esclusiva su...

Leggi anche: Blind: «Dopo X Factor mi sono fidato delle persone sbagliate. Per mia moglie non ho parlato con mia madre per quattro anni e ho chiuso i ponti con la musica: ho sofferto tanto, ma Sanremo è stata la mia rinascita»

Tutto quello che riguarda Integrazione e imprese Così ho fatto...

Temi più discussi: Integrazione e imprese: Così ho fatto scoprire la ’mia’ Georgia a tavola; Metalmeccanica, allarme Fiom: imprese piccole e fragili. Così l’Italia cede asset strategici ai gruppi esteri; Le scritture di assestamento 2026; Imprese piacentine in difficoltà: nel 2025 più 60% le ore di cassa integrazione, straordinaria triplicata.

Metalmeccanica, allarme Fiom: imprese piccole e fragili. Così l’Italia cede asset strategici ai gruppi esteriIl report del Centro Studi della Fiom-Cgil evidenzia una perdita progressiva di sovranità industriale: 255 acquisizioni estere dal 2022 a oggi. Crolla la produzione di acciaio (-34%) e automotive (-83 ... milanofinanza.it

Tennis, stand up comedy e cucina: così l’Ue finanzia l’integrazione rom con milioni di euroMentre le famiglie italiane ed europee e le piccole imprese faticano a far quadrare i bilanci sotto il peso delle nuove direttive green, che hanno messo in ginocchio una porzione enorme di industria ... ilgiornale.it

Pare che l’agenzia delle entrate stia inviando delle richiedere di integrazione delle certificazioni dei revisori sulle spese ZES 2025 di fatto ritenendo non idoneo il modello elaborato dal CNDCEC! A qualcuno è capitato - facebook.com facebook

Integrazione Commissione giudicatrice – Concorso docenti D.D. MIM 2939/2025 – Classe di concorso B015 “Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche” x.com