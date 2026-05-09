Pasqua di fuoco ad Atripalda | nuovi accertamenti sugli spari tra famiglie rivali
A Atripalda, tra il Sabato Santo e la notte di Pasqua del 2025, si sono verificati due episodi di sparatorie che hanno coinvolto due famiglie rivali nel quartiere periferico della città. Gli episodi sono avvenuti a pochi giorni di distanza e sono stati oggetto di accertamenti da parte delle forze dell'ordine. Nessuna informazione è stata ancora fornita sulle persone coinvolte o sulle eventuali motivazioni.
Ci sono due sparatorie, due famiglie e un quartiere alla periferia di Atripalda. Gli episodi si sono verificati a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro, tra il Sabato Santo e la notte di Pasqua del 2025. I carabinieri stanno ancora lavorando per ricostruire con precisione cosa è successo e.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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