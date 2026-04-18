Nuova ordinanza per i Capaccio | gli sviluppi sugli spari di Pasqua ad Atripalda
Nella giornata odierna si sono susseguiti aggiornamenti sull'inchiesta relativa agli spari avvenuti durante le festività pasquali ad Atripalda. Le indagini coinvolgono due persone, entrambe assistite da un avvocato. Un’ordinanza di polizia è stata emanata in relazione a questo caso, che si inserisce in un procedimento in corso presso le autorità competenti.
Nuovi sviluppi nell’inchiesta sugli spari di Pasqua ad Atripalda, che vede coinvolti Giuseppe Capaccio e Pellegrino Capaccio, assistiti dall’avvocato Alfonso Maria Chieffo.La seconda accusa per l’episodio del 4 aprileNelle ultime ore è stata notificata ai due una seconda ordinanza di custodia.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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