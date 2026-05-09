Partita Modena-Juve Stabia cambia la viabilità in zona stadio

In occasione della partita di calcio Modena-Juve Stabia, in programma martedì 12 maggio alle 18.45 allo Stadio "Alberto Braglia", sono previste alcune limitazioni alla circolazione e alla sosta. E per chi sceglie di raggiungere lo stadio in bicicletta è nuovamente attivo il servizio di deposito.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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