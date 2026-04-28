Partita Modena-Reggiana cambia la viabilità in zona stadio

In occasione della partita di calcio Modena-Reggiana, in programma venerdì 1 maggio alle 15 allo Stadio "Alberto Braglia", sono previste limitazioni alla circolazione e alla sosta. E per chi sceglie di raggiungere lo stadio in bicicletta è nuovamente attivo il servizio di deposito sorvegliato e.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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