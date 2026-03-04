Cambia la viabilità in zona stadio per il derby Modena-Cesena

Sabato 7 marzo divieti di transito e sosta nelle vie limitrofe all’impianto sportivo e in zona Stazione. Attivo il deposito protetto per chi si reca allo stadio in bicicletta In occasione della partita di calcio Modena-Cesena, in programma sabato 7 marzo alle 19.30 allo Stadio "Alberto Braglia", sono previste limitazioni alla circolazione e alla sosta. E per chi sceglie di raggiungere lo stadio in bicicletta è nuovamente attivo il servizio di deposito sorvegliato e gratuito collocato accanto al Braglia previsto dal progetto "In bici allo stadio". Dalle 7 del mattino è vietata la sosta in piazza Tien An Men, dalle 12 in viale Monte Kosica, viale Montecuccoli, via Fontanelli e zona Stazione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

