orti e giardini nuovi spazi dedicati al verde

Nel quartiere Canazza sono in programma interventi per la riqualificazione degli spazi pubblici, che includono la creazione di giardini sensoriali presso le scuole Pascoli e orti didattici in via Girardi. Il progetto “La scuola si fa città” prevede la trasformazione di aree urbane in spazi dedicati al verde, con l’obiettivo di favorire la rigenerazione e la ri-naturalizzazione degli ambienti pubblici.

Passano dai giardini sensoriali alle scuole Pascoli e dagli orti didattici in via Girardi gli interventi nel quartiere Canazza previsti dal progetto “La scuola si fa città” che puntano alla rigenerazione e ri-naturalizzazione degli spazi pubblici cittadini. L’obiettivo comune ai due interventi, che si inseriscono in una più ampia strategia di riqualificazione e valorizzazione degli spazi pubblici, è trasformare aree oggi poco utilizzate in luoghi attrattivi e inclusivi. I giardini sensoriali, ricavati nel giardino della primaria Pascoli e adiacenti al Fiorellone, sono luoghi pensati per aiutare persone con fragilità e per educare i bambini in età scolare attraverso il contatto diretto con la natura e la stimolazione dei sensi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Crop Rotation Is Overrated (For Home Gardeners)

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