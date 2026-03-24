A Francavilla al Mare è stato approvato un progetto da 600mila euro destinato alla riqualificazione dei parchi e dei giardini pubblici. L’amministrazione comunale ha approvato il piano esecutivo per la manutenzione straordinaria di queste aree verdi, con un investimento complessivo di questa cifra. La somma sarà utilizzata per interventi di restauro e miglioramento delle aree verdi del territorio comunale.

L'obiettivo è la rigenerazione degli spazi verdi cittadini, con l’obiettivo di restituire decoro, sicurezza e piena fruibilità a numerose aree oggi interessate da fenomeni di degrado e carenza manutentiva L’amministrazione comunale di Francavilla al Mare ha approvato il più grande progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria dei parchi e giardini comunali, per un investimento complessivo pari a 600mila euro. Si tratta di un intervento strategico, portato avanti dall’assessore Domenico Iorio e dalla consigliera comunale con delega a Parchi e Giardini, Cristina Castagna, che punta alla rigenerazione degli spazi verdi cittadini, con l’obiettivo di restituire decoro, sicurezza e piena fruibilità a numerose aree oggi interessate da fenomeni di degrado e carenza manutentiva. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - A Francavilla al Mare approvato progetto da 600mila euro per la riqualificazione di parchi e giardini comunali

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