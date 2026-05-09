Parma-Roma | Gasperini punta sui fedelissimi per l’Europa

Domani alle 18:00 si gioca la partita tra Parma e Roma, con i giallorossi che cercano di migliorare la loro posizione in classifica per ottenere un posto in Europa. La squadra di Gasperini si affiderà ai giocatori di fiducia per affrontare questa sfida, che rappresenta un momento decisivo nel percorso verso l’obiettivo. La partita si svolge in un momento in cui i risultati degli altri incontri potrebbero influenzare le possibilità di qualificazione.

La corsa della Roma verso un piazzamento europeo passa per la delicata trasferta di domani alle 18:00 contro il Parma, un appuntamento che la squadra di Gian Piero Gasperini non può fallire, specialmente in attesa di possibili risvolti favorevoli dagli altri campi della giornata. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, il tecnico nerazzurro ha deciso di blindare il risultato affidandosi esclusivamente ai suoi uomini di fiducia, modificando i carichi di lavoro settimanali per preservare la brillantezza di un gruppo apparso fisicamente sollecitato dopo le fatiche contro la Fiorentina. Nel quartier generale di Trigoria è stata adottata la strategia del congelamento della formazione: l’undici titolare che scenderà sul prato del Tardini sarà, con ogni probabilità, il medesimo che ha conquistato i tre punti lunedì scorso.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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