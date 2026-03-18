Roma-Bologna l’ultima frontiera di Gasperini | dentro i fedelissimi

Nella mattinata di oggi, il quartier generale della Roma ha riunito i principali collaboratori di Gasperini in vista della partita di Europa League contro il Bologna. La squadra si prepara a affrontare questa sfida che potrebbe segnare un punto di svolta nella stagione, con i fedelissimi del tecnico presenti nell'ambiente di allenamento e nel briefing pre-gara. La partita si avvicina e l’atmosfera tra i giocatori è concentrata e determinata.

Nella mattinata di oggi, il quartier generale della Roma ha sigillato i ranghi in vista del confronto decisivo di Europa League contro il Bologna, una sfida che assume i contorni di un vero spartiacque stagionale. Il tecnico Gian Piero Gasperini, a poche ore dal fischio d’inizio e reduce dal traumatico rovescio di Como, ha deciso di abbandonare ogni logica di rotazione per affidarsi esclusivamente al nucleo dei fedelissimi e alle certezze tecniche rappresentate da Malen e Wesley. Con la zona Champions League che scivola a distanza di sicurezza in campionato, la competizione continentale resta l’unico corridoio per nobilitare un’annata segnata da ben dieci sconfitte stagionali, un dato negativo che non si registrava dalla gestione Zeman-Andreazzoli del 2012-2013. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Bologna, l’ultima frontiera di Gasperini: dentro i fedelissimi Articoli correlati Roma-Bologna, ultima chiamata: Gasperini si affida ai titolariA poche ore dal traumatico rovescio di Como, l’ambiente capitolino ha scelto di serrare i ranghi in vista del ritorno dei quarti di finale di Europa... Braccia robotiche e ricostruzioni di organi. A Roma l'ultima frontiera della chirurgia dei tumoriMani esperte controllano macchine di ultima generazione che consentono interventi mini-invasivi e tempi di recupero più brevi. Contenuti utili per approfondire Roma Bologna l'ultima frontiera di... Temi più discussi: Bologna-Roma 1-1: Pellegrini riprende Bernardeschi, termina in parità il derby italiano di Europa League; Bologna-Roma 1-1, la gallery; Europa League, Kovacs arbitrerà Roma-Bologna: i precedenti con le italiane; Roma-Bologna: probabili, Malen contro Castro. Probabili formazioni Roma-Bologna: chi gioca titolare e le ultime su Celik, Koné, Malen, Skorupski, Orsolini e CastroRoma e Bologna in campo per il ritorno degli ottavi di Europa League: le scelte di formazione di Gasperini e Italiano per la sfida dell'Olimpico. goal.com Roma-Bologna: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming l'Europa LeagueI giallorossi, dopo l'1-1 dell'andata, ricevono i rossoblù all'Olimpico nella gara di ritorno degli ottavi di finale ... tuttosport.com Zuppi e la sfida tra Roma e Bologna: “Agnostico, col papà laziale. Non chiedetemi di scegliere” x.com Rassegna stampa - Davide Bombardini, ex di turno, presenta la partita tra Bologna e Roma - facebook.com facebook