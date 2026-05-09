Parma-Pisa | i toscani espugnano il Tardini e respirano ducali nei guai

Nel match tra Parma e Pisa, i toscani sono riusciti a ottenere una vittoria in trasferta al Tardini, portando a casa tre punti importanti. La gara si è conclusa con il risultato positivo per il Pisa, mentre il Parma si trova in una situazione difficile. La partita ha visto pochi momenti di gioco brillante, concentrandosi più sulla tattica e sulla disciplina difensiva delle due squadre.

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