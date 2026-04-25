Sabato 25 aprile il Parma gioca in casa contro il Pisa al Tardini, in una partita che riguarda la lotta per la salvezza. Attualmente, i padroni di casa sono a 11 punti di distanza dalla zona retrocessione. La sfida si svolge nel contesto della penultima giornata di campionato, con entrambe le squadre alla ricerca di punti fondamentali per evitare la retrocessione.

? Cosa sapere Il Parma affronta il Pisa al Tardini sabato 25 aprile per la salvezza.. I padroni di casa sono distaccati di 11 punti dalla zona retrocessione.. Il Parma punta alla certezza della salvezza in Serie A oggi, sabato 25 aprile 2026, affrontando il Pisa in uno scenario che vede i padroni di casa distaccati di ben 11 punti dalla zona retrocessione dopo il successo sorprendente ottenuto fuori casa contro l’Udinese. Alle ore 15:00 CEST, il Tardini si prepara a una festa sportiva per i Ducali, che hanno l’obiettivo di confermare definitivamente la permanenza nel massimo campionato. La formazione di casa può contare sul rientro di Mateo Pellegrino, guarito da un trauma alla testa, mentre restano assenti Matija Frigan e Benja Cremaschi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parma, festa al Tardini: il Ducali sfida il Pisa per la salvezza

Notizie correlate

Parma-Pisa, sfida salvezza al Tardini: il ritorno di Pellegrino? Cosa sapere Parma e Pisa si sfidano al Tardini sabato 26 aprile per la 34^ giornata.

Cagliari, allarme rosso al Tardini: Pisacane senza registi sfida il “match point” del Parma ma torna FolorunshoMazzitelli verso il forfait, Mina squalificato: mediana ridisegnata con Sulemana e Adopo.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Parma, match point salvezza: ecco quando può diventare aritmetica; Parma-Pisa: convocati e probabili formazioni; Napoli-Cremonese, Giampaolo: Commesso errori pesanti, ma soddisfatto del coraggio; Parma, colpo salvezza a Udine: decide Nesta-Elphege, quinto 1-0 e nona vittoria.

Alle 15 al Tardini Parma-Pisa. I crociati vogliono i 3 punti per la salvezza matematicaParma: Suzuki, Ndiaye, Troilo, Circati, Keita, Valeri. Nicolussi Caviglia, Bernabè, Delprato, Strefezza, Pellegrino. Pisa: Semper, Angori, Caracciolo, Bozhinov, Canestrelli, Leris, Akinsanmiro, Aebisc ... gazzettadiparma.it

Parma-Pisa al Tardini: Cuesta chiude la pratica salvezza, i toscani salutano la Serie ASabato 25 aprile al Tardini la 34ª di Serie A: Parma a un passo dalla salvezza, Pisa ormai retrocesso. Probabili formazioni, dove vederla e pronostico. lifestyleblog.it

Inter - Verona di gennaio 2024 e Udinese - Parma di marzo 2025. Sono queste le due partite su cui si è concentrata l’attenzione degli inquirenti. Non é da escludere che con l’indagine aperta la lista dei match non possa aumentare. - facebook.com facebook

#Parma- #Pisa, le formazioni ufficiali x.com