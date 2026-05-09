Parma-Milan Primavera 4-2 | la rimonta gialloblù condanna il Diavolo

Alle ore 15:00 si è disputata la partita tra Parma e Milan nel campionato Primavera 1. La squadra locale ha vinto con il punteggio di 4-2, dopo aver recuperato uno svantaggio iniziale. La partita si è svolta allo stadio di Parma, con entrambe le formazioni che hanno affrontato il match con intensità e determinazione. La sfida è terminata con la vittoria dei padroni di casa, che hanno ottenuto i tre punti.

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Nel pomeriggio è andata in scena Parma-Milan Primavera, 37ª e penultima giornata della regular season del campionato Primavera 1. I rossoneri, dopo essere stati in vantaggio di due gol, si sono dovuti arrendere ai padroni di casa, che hanno vinto 4-2 in rimonta. Alle reti di Balentien (5') e Zaramella (24'), i gialloblù hanno risposto con Tigani (34'), Mikolajewski (46'), D'Intino (65') e Cardinali (84'). Ecco, di seguito, il resoconto del match che si è giocato allo stadio 'Il Noce' di Noceto (PR). (qui le pagelle). Primo tempo ad alta intensità, che riflette perfettamente le filosofie delle due squadre: il Parma fa la partita, mentre il Milan si difende basso e prova a colpire in ripartenza.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Parma-Milan Primavera 4-2: la rimonta gialloblù condanna il Diavolo ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX COPPA ITALIA PRIMAVERA FIORENTINA - NAPOLI Notizie correlate Milan-Parma, il Diavolo ora non può più sbagliare: pronosticoDopo il recupero infrasettimanale contro il Como, i rossoneri tornare in campo a San Siro per affrontare la squadra di Cuesta: obbligatorio vincere... Pagelle Monza-Milan Primavera 1-1: la personalità di Scotti trascina il Diavolo. Mancioppi, che errore!Nel pomeriggio, al Centro Sportivo Luigi Berlusconi, è andato in scena il match tra il Monza e il Milan Primavera. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Primavera 1, Parma Milan: cronaca live, formazioni e tabellino; Roma-Sassuolo e Juventus-Milan: ecco le semifinali della Final Four Primavera; SETTORE GIOVANILE: I RISULTATI DEL WEEKEND; Scheda squadra Parma U20. Parma Primavera, da 0-2 a 4-2 col Milan: il sogno continua in semifinaleNOCETO – La penultima giornata del campionato Primavera 1 coincide anche con l’ultima della regular season tra le mura de Il Noce di Noceto. E contro il Milan, dopo il momentaneo doppio svantaggio, ... sportparma.com DIRETTA | Parma Milan Primavera (risultato finale 4-2): grande vittoria in rimonta! (oggi 9 maggio 2026)Diretta Parma Milan Primavera streaming video tv: con una vittoria i ducali sarebbero molto vicini a qualificarsi direttamente alla semifinale playoff. ilsussidiario.net Primavera 1, Parma-Milan 4-2: rimonta clamorosa dei ducali, rossoneri crollano nella ripresa #MilanPress x.com Allegri elogia i giovani del Milan: Camarda e Comotto tornano, 5 giocatori della primavera come base per il futuro reddit