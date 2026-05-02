Pagelle Monza-Milan Primavera 1-1 | la personalità di Scotti trascina il Diavolo Mancioppi che errore!

La partita tra Monza e Milan Primavera si è conclusa con un risultato di 1-1, con un gol di Scali per i padroni di casa e una rete di Scotti per gli ospiti. La presenza di Scotti si è fatta notare durante l'incontro, contribuendo a mantenere il pareggio con interventi decisivi. A inizio secondo tempo, Mancioppi ha commesso un errore che ha permesso al Monza di pareggiare. La sfida si è disputata nella 36ª giornata del campionato Primavera 1.

Nel pomeriggio, al Centro Sportivo Luigi Berlusconi, è andato in scena il match tra il Monza e il Milan Primavera. I rossoneri di mister Renna hanno pareggiato 1-1, per il Diavolo rete di capitan Scotti su calcio di rigore. Ecco le pagelle dei rossoneri con i nostri promossi e bocciati. Nessuna colpa sul gol subito, salva il Milan nel primo tempo con un paio di ottime parate. Il cross che porta al gol del pari del Monza parte dalla sua fascia ma nella gara non subisce praticamente nulla. Presente in fase offensiva Come per il compagno di reparto. Da sottolineare una chiusura in anticipo a campo aperto Partita positiva per il giovane terzino. Spicca in fase offensiva con tante discese sull'out mancino.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pagelle Monza-Milan Primavera 1-1: la personalità di Scotti trascina il Diavolo. Mancioppi, che errore! Notizie correlate Verona-Milan 0-1, le pagelle: Gabbia (7) rientro importante, Rabiot (7,5) trascina il Diavolo, Vermesan (6,5) pericolosoIl Milan chiude virtualmente la pratica Champions League grazie al successo con il Verona: il sigillo di Rabiot segnato a margine del primo tempo... Genoa-Milan Primavera 0-2, le pagelle: fenomenale Domnitei, opaco ScottiNel pomeriggio di oggi, 14 febbraio 2025, è andata in scena la partita tra Genoa e Milan Primavera, gara valida per la 25^ giornata del campionato... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Inter Primavera, il calendario completo e i risultati aggiornati; Under 17 Serie A-B – Risultati 26° giornata e classifiche aggiornate; Cade la Primavera del Monza contro la Fiorentina, ma la salvezza è vicina; Primavera 1 - Cagliari e Sassuolo battono Lecce e Torino. La Roma ritrova il successo contro la Cremonese. Pagelle Monza-Milan Primavera 1-1: la personalità di Scotti trascina il Diavolo. Mancioppi, che errore! #SempreMilan #ACMilan #Milan - facebook.com facebook