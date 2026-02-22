Milan-Parma il Diavolo ora non può più sbagliare | pronostico

Il Milan ha deciso di non permettersi altri passi falsi dopo la recente sconfitta, perché la vittoria contro il Parma è fondamentale per mantenere le speranze di qualificazione. La squadra di Pioli si prepara a scendere in campo a San Siro, consapevole dell’importanza di ottenere i tre punti. La sfida si avvicina rapidamente e ogni dettaglio conta per evitare ulteriori difficoltà in classifica. La partita si gioca domani sera, con il pubblico che aspetta una risposta concreta dalla squadra.

© Gazzetta.it - Milan-Parma, il Diavolo ora non può più sbagliare: pronostico

Dopo il recupero infrasettimanale contro il Como, i rossoneri tornare in campo a San Siro per affrontare la squadra di Cuesta: obbligatorio vincere E' una settimana da tre appuntamenti per il Milan che dopo la vittoria di Pisa e il pareggio nel recupero contro il Como torna in campo per affrontare gli emiliani e continuare la rincorsa all'Inter in attesa del confronto diretto. Scopriamo pronostico e quote di Milan-Parma in programma domenica 22 febbraio alle ore 18. Con gli ultimi due risultati positivi, il Milan si è garantito 24 partite consecutive senza una sola sconfitta in campionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it Pronostico Milan-Parma: il Diavolo all’assalto del bunker di CuestaIl Milan affronta il Parma a causa di una serie di risultati negativi nelle ultime partite. Juventus, ora non si può più sbagliare: Sassuolo già decisivoLa Juventus si trova in una fase cruciale della stagione, dove ogni risultato assume grande importanza. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: quote Milan Parma: il pronostico sui rossoneri; Lazio-Milan, pari spettacolo. Gioia Como, Napoli sempre al 4° posto. Domenica big match Inter-Roma; Milan, Allegri: Bisogna fare attenzione al Parma. Rafael Leao e Pulisic stanno bene; Pronostico Milan-Parma, Under 2,5 oppure Over? Occhio alle statistiche. Pronostico Milan-Parma: il Diavolo all’assalto del bunker di CuestaMilan-Parma è una partita di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it Verso Milan-Parma: gli ultimi precedenti a San Siro sorridono al DiavoloDopo il pareggio casalingo contro il Como, il Milan di Massimiliano Allegri si avvicina al prossimo incontro in campionato domenica alle 18.00 contro il Parma. Una partita complicata, dove i rossoneri ... milannews.it Partita: MilanParma Data: domenica 22 febbraio 2026 Orario: 18.00 Canale tv: DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (251), NOW Streaming: DAZN, Sky Go, NOW Milan Nel Cuore - facebook.com facebook Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Milan- #Parma x.com