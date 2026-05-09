Parma-Milan Primavera 4-2 | il resoconto del match

Alle ore 15:00 si è disputata la partita del campionato Primavera 1 tra Parma e Milan. La squadra di casa ha vinto con il punteggio di 4-2, segnando quattro reti contro le due del Milan. La gara si è svolta sul campo del Parma, con entrambe le squadre che hanno dato vita a un match ricco di azioni offensive e interventi difensivi.

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