Parma-Milan Primavera 4-2 | il resoconto del match
Alle ore 15:00 si è disputata la partita del campionato Primavera 1 tra Parma e Milan. La squadra di casa ha vinto con il punteggio di 4-2, segnando quattro reti contro le due del Milan. La gara si è svolta sul campo del Parma, con entrambe le squadre che hanno dato vita a un match ricco di azioni offensive e interventi difensivi.
Nel pomeriggio è andata in scena Parma-Milan Primavera, 37ª e penultima giornata della regular season del campionato Primavera 1. I rossoneri, dopo essere stati in vantaggio di due gol, si sono dovuti arrendere ai padroni di casa, che hanno vinto 4-2 in rimonta. Alle reti di Balentien (5') e Zaramella (24'), i gialloblù hanno risposto con Tigani (34'), Mikolajewski (46'), D'Intino (65') e Cardinali (84'). Ecco, di seguito, il resoconto del match che si è giocato allo stadio 'Il Noce' di Noceto (PR). (qui le pagelle). Primo tempo ad alta intensità, che riflette perfettamente le filosofie delle due squadre: il Parma fa la partita, mentre il Milan si difende basso e prova a colpire in ripartenza.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
COPPA ITALIA PRIMAVERA FIORENTINA - NAPOLI
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