Milan Parma 0-1 Troilo sancisce la fine della corsa Scudetto? Ecco il resoconto del match
Il Milan ha perso contro il Parma, che ha segnato il gol decisivo al 78º minuto, a causa di una difesa poco attenta. La sconfitta interrompe la rincorsa al titolo dei rossoneri e permette all’Inter di allungare in classifica. I padroni di casa hanno creato poche occasioni, mentre gli ospiti hanno sfruttato al meglio una ripartenza. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, lasciando il Milan senza punti in palio.
Inter News 24 Milan Parma 0-1, i rossoneri cadono sotto i colpi del Parma e lanciano l'Inter in una fuga solitaria verso lo Scudetto. Si chiude nel modo più amaro il cammino di imbattibilità del Milan, che cade a San Siro sotto i colpi di un Parma cinico e fortunato. Dopo una gara di pressione costante ma poco concreta, la beffa arriva nei minuti finali: Troilo trova la rete del vantaggio, inizialmente annullata dall'arbitro Piccinini ma poi convalidata dopo una lunga revisione al monitor. La decisione ha sollevato polemiche furiose per il contatto tra Valenti e Maignan, alimentando i dubbi sul protocollo: «Segna Troilo in un gol che era stato annullato da Piccinini ma poi concesso al Var», sancendo di fatto la seconda sconfitta stagionale per i ragazzi di Massimiliano Allegri.
Moviola Milan Parma: la decisione di Piccinini sul gol di Troilo, cos'è successo all'85'! Gli episodi dubbi del match
