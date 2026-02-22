Milan Parma 0-1 Troilo sancisce la fine della corsa Scudetto? Ecco il resoconto del match

Il Milan ha perso contro il Parma, che ha segnato il gol decisivo al 78º minuto, a causa di una difesa poco attenta. La sconfitta interrompe la rincorsa al titolo dei rossoneri e permette all’Inter di allungare in classifica. I padroni di casa hanno creato poche occasioni, mentre gli ospiti hanno sfruttato al meglio una ripartenza. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, lasciando il Milan senza punti in palio.