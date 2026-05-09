Parità di genere un mese per avere i contributi

Dal 15 giugno al 15 luglio 2026, le micro, piccole e medie imprese dell’Umbria potranno presentare la domanda per ottenere i contributi previsti dal Bando per la certificazione della parità di genere 2026. La iniziativa è promossa dalla Camera di Commercio regionale e mira a sostenere le aziende che intendono ottenere questa certificazione. La data di scadenza sarà quindi il 15 luglio 2026.

La data da segnare è il 15 giugno 2026. Da quel giorno, e fino al 15 luglio 2026, le micro, piccole e medie imprese umbre potranno presentare domanda per accedere al Bando contributi per la certificazione della parità di genere 2026, promosso dalla Camera di Commercio dell’Umbria. È il passaggio più operativo, e dunque più urgente, di un percorso che in questi mesi ha portato la parità di genere fuori dal recinto delle dichiarazioni di principio e dentro la vita concreta delle aziende: organizzazione del lavoro, carriere, retribuzioni, genitorialità, clima interno, responsabilità manageriale. Il bando prevede un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammesse, al netto dell’Iva, fino a un massimo di 2mila euro per impresa.🔗 Leggi su Lanazione.it

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