A Carpino il mese di marzo è dedicato alle donne e alla parità di genere

A Carpino, nel mese di marzo, si tiene una serie di eventi dedicati alle donne e alla parità di genere. Il comune garganico ha organizzato un calendario ricco di appuntamenti che coinvolgono diverse iniziative culturali e di sensibilizzazione. Durante tutto il mese, il borgo si trasforma in un luogo di confronto e di promozione del ruolo femminile nella società, con incontri, mostre e performance artistiche.

'Marzo è Donna' a Carpino. Il comune garganico, infatti, dedica il mese alla promozione della parità di genere e alla valorizzazione del ruolo femminile nella società con un calendario fitto di appuntamenti che, per tutto il mese, trasformerà il borgo in un laboratorio di riflessione, arte e partecipazione attiva. Il programma, curato dall'Assessorato alle Pari Opportunità in collaborazione con le associazioni del territorio, e che non si limita alla celebrazione dell'8 marzo, nasce dalla volontà di andare oltre la singola ricorrenza dell'8 marzo, trasformando Carpino in un palcoscenico di confronto generazionale, arte e solidarietà.