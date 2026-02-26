Ferrara | commercialisti tra innovazione e parità di genere

Ferrara: il nuovo corso dei commercialisti tra continuità e innovazione. La prima seduta del nuovo consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ferrara ha segnato l’inizio di un quadriennio di impegno intenso. La sala delle riunioni, gremita di colleghi e ospiti, ha l’insediamento di Paolo Rollo alla presidenza, un passaggio di testimone che non si limita a un cambio di nome. Rollo, eletto all’unanimità, ha ereditato una struttura operativa già ben oliata, con Federica Rizzi come vicepresidente e Simona Vannini al ruolo di segretario. La composizione del consiglio riflette una volontà di equilibrio tra esperienza e rinnovamento, con figure come Giovanna Stefanelli al ruolo di tesoriere e nomi nuovi come Alberto Carion e Laura Furini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

