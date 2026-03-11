Montagna senza barriere La ‘Via de Pontremolo’ è sempre più inclusiva

La ‘Via de Pontremolo’, situata nella zona montuosa di Pontremoli, ha avviato un progetto di miglioramento per rendere il percorso più accessibile a tutti. Sono stati realizzati interventi per eliminare ostacoli e facilitare il passaggio di persone con diverse esigenze. La modifica interessa i tratti principali del tracciato, con l’obiettivo di favorire una fruizione più ampia e inclusiva di questa via storica.

PONTREMOLI Compie un passo decisivo verso l'inclusione la 'Via dei Monti' o 'de Pontremolo', storico percorso di oltre 50 chilometri che collega Levanto, in Liguria, a Pontremoli, in Lunigiana, e inserito dal Ministero del Turismo tra i cammini religiosi nazionali, È stato infatti inaugurato a Pontremoli, domenica, il primo tratto accessibile alle persone con disabilità motoria grazie all'impiego di ausili fuoristrada dedicati. La nuova tratta cittadina, pensata per valorizzare il ricco patrimonio storico, culturale e artistico di Pontremoli, ha visto una partecipazione numerosa e variegata. Persone con disabilità motoria e psichica, insieme...