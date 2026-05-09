Parcheggi a Lecco Caterisano FdI | I 90 nuovi stalli? Un correttivo elettorale a danni già fatti
L'amministrazione comunale ha annunciato l'installazione di 90 nuovi stalli per residenti nel centro di Lecco. Un rappresentante di un partito di centrodestra ha commentato questa decisione, definendola più un correttivo elettorale che una soluzione reale ai problemi di gestione dei parcheggi accumulatisi nel tempo. La proposta ha suscitato reazioni contrastanti tra i residenti e gli esponenti politici locali.
In riferimento ai 90 parcheggi per residenti annunciati dall'amministrazione, più che un segnale di attenzione verso i cittadini questa decisione sembra il tentativo di rimediare ai problemi creati in questi anni nella gestione dei parcheggi cittadini.Le perplessità che avevo espresso più volte.🔗 Leggi su Leccotoday.it
Notizie correlate
Parcheggi moto a Lecco, Fortino (Rete per Lecco): "Risultato raggiunto, tornano gli stalli. Ma..."Dopo aver denunciato il caos scatenato dall'eliminazione dei parcheggi delle moto, apprendiamo con soddisfazione che l'amministrazione comunale ha...
Nuovi stalli per auto elettriche al quartiere Resistenza: "Tre parcheggi in meno dove già non bastano"“Continuano a spuntare come funghi in vari punti del quartiere e non solo Resistenza, una serie di colonnine coperte da un cartone che si stanno...