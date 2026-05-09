Parcheggi a Lecco Caterisano FdI | I 90 nuovi stalli? Un correttivo elettorale a danni già fatti

L'amministrazione comunale ha annunciato l'installazione di 90 nuovi stalli per residenti nel centro di Lecco. Un rappresentante di un partito di centrodestra ha commentato questa decisione, definendola più un correttivo elettorale che una soluzione reale ai problemi di gestione dei parcheggi accumulatisi nel tempo. La proposta ha suscitato reazioni contrastanti tra i residenti e gli esponenti politici locali.

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