Nuovi stalli per auto elettriche al quartiere Resistenza | Tre parcheggi in meno dove già non bastano

“Continuano a spuntare come funghi in vari punti del quartiere e non solo Resistenza, una serie di colonnine coperte da un cartone che si stanno progressivamente scoprendo", afferma Acri Nel Quartiere Resistenza continuano a comparire nuove colonnine per la ricarica delle auto elettriche. Un’installazione che rientra nel più ampio processo di transizione energetica, ma che sta sollevando interrogativi e malumori tra residenti e commercianti della zona come emerge dalle parole del consigliere di quartiere Raffaele Acri, che denuncia una gestione poco condivisa e un impatto significativo sulla già limitata disponibilità di parcheggi. Nel mirino c’è in particolare la scelta di riservare tre stalli auto per la ricarica in un’area dove i parcheggi sono già insufficienti rispetto al flusso quotidiano di utenti. La questione, secondo il consigliere, assume contorni diversi a seconda del contesto urbano. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Provinciale, il caos parcheggi è l'occasione persa dell'ex ferrovia: "Realizzati stalli ovunque tranne dove serve davvero"Il caos nei parcheggi lungo la strada provinciale nasce dal fatto che le aree di sosta sono state create in punti sbagliati, lasciando vuoti i posti più utili.

Parcheggi gratis per auto elettriche e ibride a bassa emissione di Co2 a ViterboViterbo apre i primi spazi di sosta gratuiti per auto elettriche e ibride.

Temi più discussi: Aeroporto di Bari, realizzati 35 nuovi stalli taxi; Torino, nuovi stalli a pagamento su viale Medaglie d’Oro: misura temporanea per i lavori al Parco del Valentino; Il Comune guadagnerà sempre meno dalle strisce blu; Parcheggi insufficienti all’ospedale di Cirié: tra disagi quotidiani e nuovi stalli annunciati.

Nuovi stalli auto e modifiche a PratoranieriL’amministrazione comunale di Follonica mette in sicurezza un incrocio e crea nuovi stalli a lisca di pesce per i veicoli. La zona interessata dalle modifiche è quella di Pratoranieri. lanazione.it

Arezzo, sempre più colonnine per le auto elettriche. Approvato il progetto per 8 nuovi stalli, il piano complessivo prevede 60 impianti doppiAd Arezzo si allarga la mappa delle postazioni di ricarica per le auto elettriche. Via libera del Comune ad Atam per implementare l'infrastruttura e rendere il servizio maggiormente efficiente e capil ... corrierediarezzo.it

Leggi l'articolo - Nuovi stalli riservati ai disabili in città #newsbiella #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #notiziedalpiemonte #piemontenews #biellesenotizie #notiziebiellesi #biellese #parcheggi #disabilità - facebook.com facebook

Aeroporto di Bari, realizzati 35 nuovi stalli taxi x.com