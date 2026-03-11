Parcheggi moto a Lecco Fortino Rete per Lecco | Risultato raggiunto tornano gli stalli Ma

L'amministrazione comunale di Lecco ha deciso di ripristinare alcune aree di parcheggio per le moto, rispondendo alle proteste dopo la rimozione dei posteggi. La decisione è stata comunicata da Fortino, rappresentante di Rete per Lecco, che ha annunciato il ritorno degli stalli. La ripresa dei parcheggi segue le contestazioni relative al disordine causato dall'eliminazione delle aree dedicate alle due ruote.

Dopo aver denunciato il caos scatenato dall'eliminazione dei parcheggi delle moto, apprendiamo con soddisfazione che l'amministrazione comunale ha deciso di rivedere i propri progetti e ripristinare alcune aree a parcheggio di moto.Come Rete per Lecco, siamo molto soddisfatti di questo risultato. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Emergenza parcheggi moto a Lecco, Fortino: "Senza stalli è caos sui marciapiedi"

Leggi anche: Rete per Lecco: "Non solo viabilità senza visione, anche sistema parcheggi contro cittadini, commercio e turismo"

Tutto quello che riguarda Parcheggi moto

Temi più discussi: Emergenza parcheggi moto a Lecco, Fortino: Senza stalli è caos sui marciapiedi; Lecco: emergenza parcheggi per le moto; Angela Fortino (Rete per Lecco): I parcheggi non ci sono più: moto sui marciapiedi; Lungolago di Lecco, Moto senza spazi e auto in coda… come previsto.

RIPRISTINATI STALLI MOTO SUL LAGO, RETE PER LECCO: RAGGIUNTO IL RISULTATODopo aver denunciato il caos scatenato dall’eliminazione dei parcheggi delle moto, apprendiamo con soddisfazione che l’amministrazione comunale ha deciso di rivedere i propri progetti e ripristinare ... lecconews.news

Emergenza parcheggi moto a Lecco, Fortino: Senza stalli è caos sui marciapiediCome per auto e bus turistici, anche i parcheggi per moto non ci sono più. Con l'arrivo della primavera il problema non potrà che peggiorare ... leccotoday.it

"Emergenza parcheggi moto a Lecco: domenica di sole e non c'è più neanche uno stallo". "I motociclisti arrivano al lago e… Sorpresa! I parcheggi moto sono stati eliminati (come quelli per auto e bus turistici). Il risultato Caos sui marciapiedi. Con la pri - facebook.com facebook