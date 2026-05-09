Sei piloti provenienti dalla Valcuvia si preparano a partecipare alla Coppa delle Regioni di parapendio, una competizione che coinvolge atleti di diverse zone del Triveneto. La squadra locale comprende piloti con esperienze diverse, pronti a confrontarsi con i campioni regionali. Durante le esercitazioni, si è parlato anche dell’importanza del rapporto tra i piloti e i contadini, che può influire sulla sicurezza durante i voli in aree rurali.

? Punti chiave Chi sono i piloti che sfideranno i campioni del Triveneto?. Come influisce il legame con i contadini sulla sicurezza dei voli?. Perché la gestione dei nuovi talenti è la chiave del successo?. Cosa accadrà a Casalzuigno durante la festa finale di settembre?.? In Breve Squadra composta da Maurizio Carluccio, Monica Rotelli, Andrea Verona, Alessandro Tesse, Irina Dimida e Alessio Paladino.. Competizione basata su boe GPS e correnti termiche tra il 29 maggio e il 1 giugno.. Collaborazione tra club Volo Lago Maggiore, agricoltori locali e Pro Loco di Casalzuigno.. Festa finale del campionato regionale prevista a fine settembre nel borgo di Casalzuigno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parapendio: 6 piloti della Valcuvia volano verso la Coppa delle Regioni

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