Durante la Settimana Internazionale Coppi&Bartali, è stata mostrata la medaglia ufficiale della Coppa Italia delle Regioni 2026. La presentazione si è svolta al termine dell'evento, senza ulteriori dettagli sugli aspetti della medaglia o sulla cerimonia. La manifestazione ha coinvolto diverse squadre provenienti da varie regioni italiane.

La Coppa Italia delle Regioni 2026 ha presentato al termine della Settimana Internazionale Coppi&Bartali la medaglia ufficiale della competizione. La terza edizione del circuito italiano di ciclismo, inaugurata con il Giro di Sardegna, propone quest’anno un calendario di 25 prove maschili lungo tutto l’arco della stagione, al termine delle quali, ai primi tre classificati, verranno consegnati i prestigiosi premi. La tiratura limitata è frutto del lavoro di una pluralità di enti quali la Lega del Ciclismo Professionistico, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, insieme a Unioncamere e coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Coppa Italia delle Regioni 2026, presentata la medaglia ufficiale della competizione

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