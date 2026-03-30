La classifica della Coppa Italia delle Regioni 2026 Davide Donati resta in testa si avvicina Diego Ulissi

La Coppa Italia delle Regioni 2026 si sta svolgendo concludendo la sua terza edizione. La classifica vede ancora in testa Davide Donati, mentre Diego Ulissi si avvicina alla sua posizione. La competizione coinvolge diverse squadre regionali e si svolge nel corso dell'anno, con aggiornamenti regolari sui risultati e sulla posizione dei partecipanti.

Prosegue a gonfie vele la Coppa Italia delle Regioni 2026, competizione giunta quest’anno alla terza edizione. La classifica totale del circuito organizzato dalla Lega del ciclismo professionistico ha subito ulteriori modifiche dopo la conclusione delle cinque tappe della Settimana Internazionale Coppi&Bartali 2026. In attesa delle prossime prove (25 saranno le gare totali distribuite lungo la stagione) questi sono gli ultimi aggiornamenti. Davanti a tutti c’è ancora Davide Donati (Red Bull – Bora – Hansgrohe Rookies) che si conferma in testa con 110 punti raccolti fino a questo momento, frutto soprattutto della vittoria del Giro di Sardegna. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - La classifica della Coppa Italia delle Regioni 2026. Davide Donati resta in testa, si avvicina Diego Ulissi Articoli correlati Coppa Italia delle Regioni 2026: Donati in testa alla classifica generale. Tutti i risultatiIl giro di sardegna 2026 ha chiuso un quinto atto che corona l’avvio della terza edizione della coppa italia delle regioni, offrendo una panoramica... Classifica Coppa Italia delle Regioni 2026: Donati si conferma al comandoLa Settimana Internazionale Coppi&Bartali è tornata ad animare la scena del grande ciclismo italiano e quest’oggi è calato il sipario sulla seconda...