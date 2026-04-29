Aggressione all' ospedale Papardo ferita una guardia giurata | fermato dalla polizia un paziente in forte agitazione

Nella giornata di ieri, al pronto soccorso dell’ospedale Papardo, un paziente in stato di forte agitazione ha aggredito una guardia giurata, ferendola. L’intervento del 118 ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, che sono arrivate sul posto e hanno fermato l’uomo. La guardia giurata è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le cure. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.