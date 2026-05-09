Dopo un lungo periodo di assenza, il calciatore ritorna a parlare del suo futuro, tre anni dopo aver attraversato numerosi problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dal campo. Aveva condiviso il rettangolo di gioco con un noto compagno di squadra al Barcellona, prima di fermarsi per motivi di salute. Nel 2023 ha disputato la sua ultima partita con l'Udinese, club con cui è rimasto legato anche dopo la scadenza del contratto.

Un miracolo. Chissà. Ma le immagini parlano chiaro. Gerard Deulofeu ha ripreso a calciare il pallone e ha ripreso a correre in maniera impeccabile. Rivederlo in campo? Chissà. Ma questo è il sogno di Gokhan Inler, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, l’uomo che ogni giorno vive la squadra, le sensazioni, i calciatori e sta accanto al tecnico tedesco Kosta Runjaic. Inler pomeriggio ha presentato il video della rinascita sportiva dello spagnolo come una meravigliosa sorpresa. Deulofeu calcia, scatta, corre in mezzo ai paletti con gli indumenti dell’Udinese, la squadra in cui ha giocato l’ultima partita a Genova il 22 gennaio del 2023 contro la Sampdoria.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Papà, quando torni?". Tre anni e un calvario dopo, Deulofeu prova a dare una risposta

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