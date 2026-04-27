Lucia Trogi è deceduta dopo essere stata investita da un furgone e aver lottato per tre giorni in ospedale. L’incidente è avvenuto a Viareggio il 24 aprile 2026, e da allora si è svolta una procedura di accertamento delle cause e delle responsabilità. La notizia della morte è stata comunicata questa mattina.

Viareggio, 27 aprile 2026 – Non ce l’ha fatta Lucia Trogi. Ieri mattina il suo cuore ha cessato di battere. Due interventi chirurgici effettuati all’ospedale di Cisanello a Pisa non sono bastati a salvare la vita alla donna di 75 anni che giovedì mattina, mentre era a piedi, era stata travolta, per cause ancora da accertare, da un furgone in via dei Comparini, vicino all’incrocio con l’Aurelia, non distante dalla sua abitazione. Il dolore del quartiere. La notizia del decesso si è sparsa rapidamente nel quartiere di Bicchio dove la donna abitava assieme al marito Enzo Dinelli (cugino degli ex allenatori del Viareggio Franco ‘Bracino’ ed Eugenio) e dove tutti la conoscevano.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Travolta da un furgone, Lucia muore dopo tre giorni di calvario

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