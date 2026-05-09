Papa Leone XIV riceve l’Inter | Vi invito a riflettere sull’esperienza vissuta per farvi portatori di un messaggio alla crescita dei giovani

Il Papa Leone XIV ha incontrato i giocatori e lo staff dell’Inter, invitandoli a riflettere sull’esperienza vissuta durante il periodo passato. Durante l’incontro, ha sottolineato l’importanza di diventare portatori di un messaggio rivolto alla crescita dei giovani. La squadra nerazzurra ha partecipato all’evento, che si è svolto in un contesto ufficiale, e sono state condivise alcune parole del Papa riguardo al valore dello sport e dell’impegno personale.

di Andrea Greco Papa Leone XIV riceve l’Inter: «Vi invito a riflettere sull’esperienza vissuta». Segui le ultimissime sui nerazzurri. Un momento di profonda riflessione e solennità ha segnato la giornata dell’Inter, fresca della conquista del ventunesimo scudetto. Una delegazione composta dai massimi dirigenti e dai protagonisti del campo della squadra di Chivu è stata ricevuta oggi in udienza speciale da Papa Leone XIV. Il Pontefice li ha accolti così: PAROLE – « Benvenuti e complimenti a tutta la squadra, ai dirigenti, ai tecnici e ai tanti tifosi e sostenitori per il traguardo raggiunto. Questo è certamente, per tutti voi, un momento di grande gioia, di cui sono felice di essere reso partecipe.🔗 Leggi su Internews24.com

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