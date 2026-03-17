Papa Leone XIV riceve il giornalista che indaga sull’Opus Dei | Può fare luce sugli abusi è una setta

Un giornalista ha incontrato papa Leone XIV in Vaticano per discutere dell’Opus Dei, organizzazione cattolica conservatrice. Durante l’incontro, sono state sollevate accuse di abusi e si è parlato di potenziale setta. La discussione ha attirato l’attenzione su questa potente istituzione religiosa e sulle questioni che la coinvolgono. L’evento si è svolto nelle ultime ore, suscitando grande interesse pubblico.

Un incontro che ha acceso i riflettori sulle accuse di abusi all’interno della potente organizzazione cattolica conservatrice, l’ Opus Dei, si è svolto in Vaticano nelle ultime ore. Il Pontefice Papa Leone XIV ha ricevuto il giornalista inglese Gareth Gore, noto per le sue indagini sul Sodalizio di vita cristiana e autore del libro Opus: il culto del denaro oscuro, la tratta di esseri umani e le cospirazioni di destra all’interno della Chiesa cattolica. L’incontro ha rappresentato un passaggio importante nella vicenda, che riguarda presunti abusi spirituali, psicologici, emotivi, fisici e finanziari perpetrati all’interno dell’istituzione fondata da Josemaría Escrivá nel 1928. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Papa Leone XIV riceve il giornalista che indaga sull’Opus Dei: “Può fare luce sugli abusi, è una setta” Articoli correlati Roma: Papa Leone XIV riceve i vigili del fuoco per il GiubileoQuesta mattina, il comandante dei vigili del fuoco di Roma, Adriano De Acutis, insieme alla dirigente Vicaria, Biancamaria Cristini, e al dirigente... Papa Leone riceve in Vaticano vittima di abusiIncontro privato, ieri in Vaticano, tra Papa Leone e una vittima di abusi: irlandese, è stato studente di un college di Dublino gestito dai... Aggiornamenti e notizie su Papa Leone Temi più discussi: Il Papa: i cristiani con responsabilità nelle guerre fanno un esame di coscienza?; Un V6 per Papa Leone XIV: il Vaticano riceve una Ford Explorer costruita a Chicago | Quattroruote.it; Papa Leone XIV a Ponte Mammolo. Porte aperte, il Vangelo ci dice di accogliere tutti; Papa Leone XIV, per una diffusa distrazione dei cristiani rimangono per lungo tempo in stato di peccato. Papa Leone XIV riceve il giornalista che indaga sull’Opus Dei: Può fare luce sugli abusi, è una settaUn incontro che ha acceso i riflettori sulle accuse di abusi all’interno della potente organizzazione cattolica conservatrice, l’Opus Dei, si è svolto in ... thesocialpost.it Leone l’«Africano»: il Papa in viaggio tra Algeria e Guinea nel segno di Giovanni Paolo IILeone XIV come Wojtyla: svelato il programma del viaggio in Africa. Tutte le tappe del viaggio del Papa dal 13 al 23 aprile ... panorama.it Dopo l’accensione della Fiaccola , abbiamo avuto l’onore di poter essere il primo gruppo in assoluto a varcare la soglia della casa di Papa Leone XIV. Ci siamo raccolti tutti in un momento di preghiera e abbiamo ricordato la famiglia del Pontefice e i luoghi - facebook.com facebook Papa Leone la tocca piano con il #TG2. Nel fare gli auguri al tg “laico e pluralista” per i suoi 50 anni, dice “papale papale” che forse si può migliorare nel non essere troppo chiusi, troppo ideologici e per evitare il rischio della “propaganda”. x.com