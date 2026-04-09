Il Papa Leone XIV ha incontrato nel suo ufficio alcuni degli atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina. Tra i presenti c’erano campioni noti nel mondo dello sport, tra cui Arianna Fontana, Federica Brignone e Francesca Lollobrigida. L’incontro si è svolto in Vaticano, con lo scopo di salutare e ringraziare gli atleti per la partecipazione alle competizioni sportive.

Papa Leone XIV ha ricevuto in Vaticano gli atleti delle olimpiadi e paraolimpiadi di Milano-Cortina. Presenti campioni come Arianna Fontana, Federica Brignone e Francesca Lollobrigida. "Nel tempo attuale segnato da polarizzazioni, rivalità e conflitti che sfociano in guerre devastanti"- ha detto il Pontefice nel suo discorso - "lo sport può e deve diventare uno spazio d'incontro e di pace". Leone, in un clima di festa, ha poi salutato uno per uno tutti gli atleti, ricevendo alcuni regali e scherzando con i campioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Vaticano, Papa Leone XIV riceve gli atleti di Olimpiadi e Paralimpiadi

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«Convertiamoci alla pace di Cristo! Facciamo udire il grido di pace che sgorga dal cuore! Per questo, invito tutti a unirsi a me nella Veglia di Preghiera per la Pace che celebreremo qui nella Basilica di San Pietro il prossimo sabato, 11 aprile». Papa Leone XIV x.com