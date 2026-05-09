I calciatori e la dirigenza dell’Inter, appena laureatisi campioni d’Italia, sono stati ricevuti in Vaticano da Papa Leone XIV. Durante l’incontro, il Papa ha rivolto loro un messaggio, invitandoli a essere un esempio per i giovani. La visita si è svolta in un clima di cordialità e rispetto, con i rappresentanti del club che hanno ascoltato le parole del Papa prima di congedarsi.

I calciatori e la dirigenza dell’ Inter, freschi della vittoria dello Scudetto, sono stati ricevuti in Vaticano da Papa Leone XIV. “Benvenuti e complimenti a tutta la squadra, ai dirigenti, ai tecnici e ai tanti tifosi e sostenitori per il traguardo raggiunto”, ha detto Prevost. “Questo è certamente, per tutti voi, un momento di grande gioia, di cui sono felice di essere reso partecipe. È una meta raggiunta grazie a molto impegno, gioco di squadra, disciplina e costanza, che avete saputo mantenere sia nei momenti esaltanti – come l’ultima partita, quando avete già festeggiato! – e anche in quelli difficili, senza scoraggiarvi né arrendervi”. I Campioni d’Italia in udienza da Papa Leone XIV??? pic.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa Leone riceve l’Inter campione d’Italia: “Siate d’esempio per i giovani”

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