Inter campione incontra Papa Leone IX il 9 maggio prima della finale di Coppa Italia

Il 9 maggio, prima della finale di Coppa Italia, un rappresentante dell'Inter ha incontrato il Papa Leone IX. L'evento ha coinvolto anche altri membri della squadra, tra cui un ex calciatore noto. L'incontro si è svolto in un contesto privato e ha visto la partecipazione di persone legate alla società sportiva. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo ai contenuti del colloquio.

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