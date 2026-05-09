Papa Leone da Napoli | un appello urgente per una cultura di pace contro la violenza

Papa Leone XIV è arrivato in Piazza del Plebiscito per un incontro pubblico in cui ha rivolto un appello a promuovere una cultura di pace e contrastare la violenza. La visita si è svolta oggi con la partecipazione di numerosi fedeli e cittadini, che hanno assistito alle sue parole. L’evento si inserisce in un momento di attenzione verso temi sociali e di speranza per un futuro più pacifico.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Napoli, 8 maggio 2026. Un evento straordinario ha avuto luogo oggi in Piazza del Plebiscito, dove Papa Leone XIV ha incontrato migliaia di fedeli provenienti da tutta la Campania. La folla ha accolto il Pontefice con un lungo applauso, esprimendo un forte desiderio di ascoltare il suo messaggio di speranza e pace per la città partenopea. All’arrivo della Papamobile, l’atmosfera si è riempita di emozione. Le note di “Magnifica Gente”, canzone simbolo del musical “Scugnizzi”, hanno risuonato nell’aria, rendendo il momento ancora più speciale.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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