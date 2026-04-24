Il leader religioso ha dichiarato che non può sostenere la guerra e ha sottolineato l'importanza di promuovere una cultura della pace. Ha aggiunto che le risposte ai conflitti devono rispettare il diritto internazionale e che spesso si ricorre alla violenza senza considerare alternative. La sua posizione si basa sulla necessità di un atteggiamento più pacifico nelle valutazioni delle situazioni di crisi.

“Vorrei cominciare a dire che bisogna promuovere un nuovo atteggiamento e una cultura per la pace. Tante volte quando valutiamo certe situazioni, subito la risposta è che bisogna entrare con la violenza, con la guerra, attaccando. Quello che abbiamo visto è che tanti innocenti sono morti. Ho appena visto la lettera di alcune famiglie dei bambini che sono morti nel primo giorno dell’attacco. E loro parlano del fatto che ormai hanno perso i loro figli, le figlie, i bambini che sono morti in quello (attacco). La questione non è se cambia il regime, non cambia il regime, la questione è come promuovere i valori in cui crediamo senza la morte di tanti innocenti”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Papa Leone: “Non posso essere a favore della guerra, risposte vengano da una cultura di pace e si rispetti il diritto internazionale”

Papa Leone: «Non posso essere a favore della guerra. Benedizione coppie gay Sono contrario»

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