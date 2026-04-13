Mentre Trump attacca Papa Leone XIV Mattarella rilancia l’appello alla pace del Pontefice | Richiamo urgente che non può lasciare nessuno indifferente

Dopo un confronto acceso tra il presidente americano e il leader della Chiesa cattolica, le agenzie di stampa diffondono un messaggio del presidente italiano rivolto al Papa Leone XIV. Poche ore dopo le dichiarazioni di Trump, Mattarella ha lanciato un appello alla pace, definendolo un richiamo urgente che non lascia indifferenti. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, che hanno riportato sia le parole del presidente statunitense che quelle del capo dello Stato italiano.

Poche ore di distanza. Sono passate poche ore dal violento attacco – senza precedenti – del presidente americano Donald Trump al suo connazionale Robert Prevost, capo della Chiesa Cattolica, e le agenzie battono un messaggio del presidente italiano Sergio Mattarella dedicato a Papa Leone XIV. Un “endorsement”, si direbbe in gergo politico, in ogni caso un attestato di stima personale e politica, che contrasta profondamente con le parole usate dal numero uno della Casa Bianca per screditare il Pontefice. “ Il forte richiamo alla pace – scrive Mattarella – così urgente in tempi tanto tribolati, al pari dell’invito all’unità e alla fraternità,...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mentre Trump attacca Papa Leone XIV, Mattarella rilancia l’appello alla pace del Pontefice: “Richiamo urgente che non può lasciare nessuno indifferente” Leggi anche: Mattarella: richiamo Papa a pace urgente,nessuno indifferente ad appelli Mattarella al Papa, certo che nessuno rimarrà indifferente al suo appello alla pace"Il forte richiamo alla pace, così urgente in tempi tanto tribolati, al pari dell'invito all'unità e alla fraternità, contribuirà ad alimentare la... Leone XIV su Trump: “La minaccia contro l’Iran non è accettabile, tornare al tavolo negoziale”