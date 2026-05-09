Ieri a Napoli si è svolta la visita di Papa Leone, accompagnata da un discorso del sindaco che ha commentato come la città abbia dimostrato di essere all'altezza delle grandi capitali. La giornata ha visto momenti di natura spirituale e politica, con la partecipazione di numerosi cittadini. La presenza del Papa ha attirato attenzione e ha portato alla ribalta la situazione attuale della città.

«Ieri è stata una bellissima giornata non solo dal punto di vista spirituale e politico, ma è stata anche la dimostrazione che Napoli è una città all'altezza delle grandi capitali internazionali». Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, all'indomani della visita di Papa Leone in città. Napoli, a San Gregorio Armeno boom di vendite di statuine di Papa Leone dopo la vista in città «La nostra città ha dimostrato che ormai è abituata ai grandi eventi - ha sottolineato - sono abituate le strutture amministrative e organizzative, c'è stato uno straordinario lavoro fatto dalla Prefettura, con il coordinamento del prefetto di...🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Papa Leone a Napoli, Manfredi: «Città all'altezza delle grandi capitali»

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