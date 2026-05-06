Papa Leone visita Napoli venerdì 8 maggio 2026 | il sindaco Manfredi dispone la chiusura di tutte le scuole I dettagli

Venerdì 8 maggio 2026, tutte le scuole di Napoli resteranno chiuse, come stabilito dal sindaco con un'ordinanza. La decisione è stata presa in vista della visita di un importante esponente della Chiesa cattolica, il Papa. La chiusura degli istituti scolastici riguarda tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel capoluogo campano. La visita del Papa è considerata un evento di grande rilevanza per la città.

Venerdì 8 maggio 2026 gli istituti scolastici di Napoli resteranno con i cancelli serrati. La decisione arriva direttamente da Palazzo San Giacomo in vista di un evento storico e molto atteso per la città partenopea. Il primo cittadino Gaetano Manfredi ha infatti siglato un’apposita ordinanza che decreta lo stop alle lezioni per le scuole di ogni ordine e grado presenti sul suolo comunale. La misura si lega all’arrivo in città di Papa Leone. Il transito del Pontefice coinvolgerà diverse arterie stradali nevralgiche. Per questo motivo, l’amministrazione comunale ha scelto di fermare le attività didattiche, tutelando in primis la sicurezza dei cittadini e agevolando al contempo la partecipazione all’incontro religioso.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Venerdì 8 tutte le scuole di Napoli chiuse per la visita di Papa Leone XIV: l’ordinanza estesa a tutte le MunicipalitàOrdinanza del sindaco Gaetano Manfredi per la chiusura di tutte le scuole venerdì 8 maggio 2026, in occasione della visita di Papa Leone XIV. Napoli, scuole chiuse venerdì 8 maggio per la visita di Papa Leone XIVIl sindaco Gaetano Manfredi firma l’ordinanza: stop alle attività didattiche in tutta la città in occasione della visita pastorale di Papa Leone XIV. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Napoli, visita di Papa Leone XIV l'8 maggio: chiuse tutte le scuole della città; 8 MAGGIO: CAMMINAVA CON LORO…; Visita di Papa Leone XIV a Napoli, scatta il piano di decoro urbano; L'arcivescovo di Pompei: dono speciale celebrare con il Papa il primo anno di pontificato. Visita di Papa Leone XIV a Napoli l’8 maggio: ecco il programma completo.Napoli si appresta a vivere un evento straordinario: la visita di Papa Leone XIV, prevista per venerdì 8 maggio, giorno emblematico che segna il primo anniversario del suo Pontificato. Questa visita n ... napolipiu.com Papa Leone XIV, l'itinerario del Pontefice da Pompei a Napoli: orari e tappeC'è grande attesa per la prima visita di Papa Leone XIV a Napoli e Pompei, proprio nel giorno in cui il Santo Padre celebra il suo primo anno di Pontificato. L’8 maggio ... ilmattino.it Inter, squadra e dirigenza da Papa Leone XIV: udienza il 9 maggio prima della Lazio #inter #papa #scudetto x.com NanoTV. . #Napoli- Visita Papa Leone XIV: città blindata l'8 maggio, scattano misure di sicurezza Servizio di #SimonaLazzaro #NanoTG #NanoTV - facebook.com facebook