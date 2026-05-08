Papa Leone | Napoli città dai mille colori

Da tv2000.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Papa ha descritto Napoli come una città dai mille colori, evidenziando anche le sue sofferenze e le violenze che l'hanno colpita nel tempo. Durante un suo discorso, ha rivolto parole di apprezzamento e di preoccupazione per il passato e il presente della città, sottolineando le sue caratteristiche multiformi e le sfide affrontate. Le sue parole sono state pronunciate in un momento in cui si riflette sulle diverse realtà che caratterizzano il territorio.

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Papa Leone parla di Napoli, “città dai mille colori” e “segnata da tante sofferenze e perfino insanguinata dalla violenza”. “Napoli è una città dai mille colori, in cui la cultura e le tradizioni del passato si mescolano alla modernità e alle innovazioni; è una città in cui una religiosità popolare spontanea ed effervescente si intreccia con numerose fragilità sociali e con i molteplici volti della povertà; è una città antica ma in continuo movimento, abitata da molta bellezza e nel contempo segnata da tante sofferenze e perfino insanguinata dalla violenza”, ha detto il Pontefice nel Duomo di Napoli durante l’incontro con il clero e i religiosi.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Papa Leone: “Napoli città dai mille colori”

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