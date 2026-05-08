Il Papa ha descritto Napoli come una città dai mille colori, evidenziando anche le sue sofferenze e le violenze che l'hanno colpita nel tempo. Durante un suo discorso, ha rivolto parole di apprezzamento e di preoccupazione per il passato e il presente della città, sottolineando le sue caratteristiche multiformi e le sfide affrontate. Le sue parole sono state pronunciate in un momento in cui si riflette sulle diverse realtà che caratterizzano il territorio.

Papa Leone parla di Napoli, “città dai mille colori” e “segnata da tante sofferenze e perfino insanguinata dalla violenza”. “Napoli è una città dai mille colori, in cui la cultura e le tradizioni del passato si mescolano alla modernità e alle innovazioni; è una città in cui una religiosità popolare spontanea ed effervescente si intreccia con numerose fragilità sociali e con i molteplici volti della povertà; è una città antica ma in continuo movimento, abitata da molta bellezza e nel contempo segnata da tante sofferenze e perfino insanguinata dalla violenza”, ha detto il Pontefice nel Duomo di Napoli durante l’incontro con il clero e i religiosi.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Papa Leone: “Napoli città dai mille colori”

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