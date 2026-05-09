Papa Leone XIV è atterrato a Napoli, dove è stato accolto con un'ampia partecipazione popolare. La sua visita ha incluso una cerimonia di benedizione della città, mentre i fedeli si sono radunati lungo il percorso. Durante la giornata, il pontefice ha incontrato autorità civili e religiose, prima di partecipare a una messa pubblica. La visita si conclude con un discorso rivolto ai presenti, in cui ha invitato alla speranza e alla pace.

"> Papa Leone XIV Atterrato a Napoli: Un Accoglienza Trionfale. Il Santo Padre Leone XIV è giunto a Napoli, atterrando direttamente dal cielo a bordo di un elicottero, un evento atteso con grande entusiasmo da tutti i napoletani. Accolto con calore dal sindaco Gaetano Manfredi, dal presidente della Regione Campania Roberto Fico, dal Prefetto di Napoli Michele Di Bari e dall’Arcivescovo Domenico Battaglia, il Pontefice è stato accolto con grandi sorrisi e affetto, segno di una comunità unita e devota. Il Papa è atterrato al lungomare partenopeo con un’ora di anticipo, a causa di previsioni meteo incerto; un’attenzione che ha messo in evidenza la preparazione e l’adattabilità del programma.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Papa Leone a Napoli: la benedizione della città in attesa di un nuovo inizio.

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