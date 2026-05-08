Le voci di Napoli per Papa Leone | Ci serve una benedizione

A Napoli, le persone si riuniscono per esprimere desideri e preghiere rivolte a Papa Leone, tra canti e richieste di benedizioni per la città. Alcuni cantano le canzoni di Sal Da Vinci, altri chiedono una grazia o una benedizione, mentre altri preferiscono ancora Papa Francesco, anche se a voce bassa. La scena si svolge in un clima di attesa e speranza, con le voci che si mescolano tra loro nel cuore di Napoli.

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C'è chi canta Sal Da Vinci, chi chiede una grazia, chi una benedizione per la città punto c'è anche chi sottovoce ammette di aver preferito Papa Francesco. È la febbricitante attesa di Napoli per l'arrivo di Papa Leone. Il Santo Padre dovrebbe atterrare in elicottero alla rotonda Diaz intorno.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Papa Leone a Napoli: dal lungomare al Duomo, benedizione in piazza. Tappe e orari. Messa di Pasqua 2026 e Benedizione, gli appuntamenti con Papa Leone in tv. Quando e dove seguire le celebrazioni del 5 aprileLo scorso anno la Benedizione Urbi et orbi segnò il congedo di Papa Francesco dal mondo intero. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Papa a Napoli: card. Battaglia, la gente vuole stargli vicino; Papa Leone XIV a Napoli: una città che consegna le sue domande - Pressenza; Papa Leone XIV a Napoli, la città è pronta ad accoglierlo: a piazza del Plebiscito trentamila sedie per i fedeli; Napoli, dalla Scuola della Pace a Scampia un messaggio di fratellanza per il Papa. Pompei e Napoli accolgono Papa Leone XIV: La pace nasce dentro il cuoreUna città attraversata dalla fede, migliaia di fedeli lungo le strade e una piazza Bartolo Longo gremita per la Santa Messa e la tradizionale Supplica alla ... pupia.tv Live la visita del Papa, in 20mila questa mattina a Pompei. Leone partito verso Napoli «Pietà per le nazioni traviate»Oggi 8 maggio 2026 a Pompei e Napoli l'arrivo di Papa Leone XIV (Robert Francis Prevost). Tutta la giornata in diretta sul Mattino.it con aggiornamenti in tempo reale dagli inviati live e ... leggo.it Una pizza in dono per Papa Leone XIV al suo arrivo sul lungomare di Napoli #napoli #papaleone #ilmattino - facebook.com facebook Da giovedì sta circolando molto una foto di papa Leone XIV nel tradizionale abito talare bianco con ai piedi un paio di scarpe da ginnastica Nike. Proviene da un documentario sulla sua vita in Italia intitolato “Leone a Roma” ed è notevole per due ragioni: x.com