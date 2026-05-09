Papa Leone a Napoli | con una torta caprese spedita da Firenze
A Napoli, i cittadini hanno mostrato il loro affetto per il Papa inviandogli una torta caprese, preparata da un pasticciere napoletano ma realizzata nella sua attività di Firenze. La torta è stata consegnata al Pontefice, che si trovava nella città partenopea, in un gesto simbolico di vicinanza. La vicenda si è svolta durante una visita del Papa nella zona, con la consegna che ha attirato l’attenzione dei presenti.
La visita di Papa Leone XIV a Napoli e a Pompei rimarrà per lungo tempo nella memoria di tantissime persone. Il Pontefice, salutando con un caloroso “Ciao Napoli” i fedeli accorsi alsagrato del Duomo, ha scaldato il cuore di tutti. In tutti, infatti, c’era l’attesa per la visita del Papa sia a Napoli che a Pompei, città che hanno ricambiato con entusiasmo l’affetto ricevuto. La vicinanza dei napoletani al Pontefice è stata manifestata anche a notevole distanza dal Vesuvio. Un pasticciere napoletano, infatti, ha inviato al Papa una torta caprese, preparata presso la sua forneria diFirenze. Lui si chiama Gennaro Maddaloni e vive, da oltre un decennio, nella città del giglio, dove gestisce un laboratorio multietnico.🔗 Leggi su Firenzepost.it
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