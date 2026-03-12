da lovere in dono al papa la torta di rose e leone xiv ringrazia il giovane chef

Un giovane chef di Lovere ha preparato una torta di rose da donare al Papa, ricevendo in cambio un ringraziamento da Leone XIV. L’episodio ha visto protagonista David Fiordigiglio, che ha descritto quell’esperienza come il momento più incredibile della sua vita. La consegna della torta si è svolta in un'occasione speciale, lasciando un ricordo indelebile nel giovane cuoco.

LA STORIA. L’incontro del giovane cuoco David Fiordigiglio con il Pontefice: «Il momento più incredibile della mia vita». Emozioni indelebili per un incontro decisamente «dolce» con il Pontefice. Lo chef bergamasco David Fiordigiglio ha vissuto mercoledì 11 marzo una giornata indimenticabile, con la consegna della sua torta di rose a Papa Leone XIV. «È stato il momento più incredibile della mia vita – racconta David –. Ho saputo dell’invito all’udienza in piazza San Pietro solo tre giorni fa e avevo il cuore in gola, tanto che ho urlato di gioia in cucina: un onore che mi ha fatto tremare le gambe. Ma ci pensate, un ragazzo di Lovere con il Papa». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

