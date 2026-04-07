Genitori e figli le regole di Claudio Bisio | La vita è più importante di un compito in classe Scuola pubblica per i miei figli? Mi sono pentito

Da orizzontescuola.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Claudio Bisio, attore noto a livello nazionale, ha condiviso alcuni aspetti della sua esperienza come genitore in un’intervista recente. Ha parlato delle sue convinzioni sulla priorità della vita rispetto ai compiti scolastici e ha espresso il suo pentimento riguardo alla scelta di iscrivere i figli in una scuola pubblica. Le sue parole offrono uno sguardo diretto sulla sua visione dell’educazione e delle sfide che comporta il crescere dei figli.

Essere genitore è un mestiere complesso, un continuo gioco di equilibri tra concessioni e severità. In una recente intervista rilasciata a La Stampa, il noto attore si è messo a nudo raccontando il suo personale approccio all'educazione dei figli, Alice e Federico. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Temi più discussi: Claudio Bisio e l'amore per la moglie: Senza di lei sarei perso. Il retroscena sui figli e quel 'no' di cui si pente; Bisio: Ho scelto di fare il comico grazie a Fo. Bravo Zalone, ma il primo film era il migliore; Fabio De Luigi ‘scommette’ sui giovani: perché ha scelto loro per incarnare la famiglia; Chi sono la moglie e i figli di Claudio Bisio, Sandra Bonzi, Alice e Federico: Il primo incontro è stato travolgente e brillo.

Bisio: Scuola per i figli? Per me doveva essere pubblica, mia moglie voleva la steineriana ma poi ha ceduto. Ora sono pentitoL’attore Claudio Bisio, classe 1957, dal 9 aprile apparirà in televisione in una serie targata Rai Uno sbirro in Appennino, in cui interpreta il commissario di Polizia Vasco Benassi. Il 69enne ha ri ... tecnicadellascuola.it

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