Venerdì in piazza del Plebiscito, il Papa ha incontrato i fedeli di Napoli, suscitando l’interesse del sindaco che ha commentato il discorso. Durante l’evento, il Papa ha parlato di un forte desiderio di vita, giustizia e bene che attraversa la città. Il sindaco ha espresso che le parole del Papa rappresentano uno stimolo per proseguire nei cambiamenti della città, sottolineando l’energia e la determinazione dei cittadini.

Sindaco Gaetano Manfredi, Papa Prevost venerdì in piazza del Plebiscito ha detto: “In questa città scorre un anelito di vita, di giustizia e di bene che non può essere sopraffatto dal male”. Una bella scossa per Napoli a non mollare non trova? «Certo, sicuramente sono uno stimolo forte ad andare avanti e a non fermarsi in questo processo di cambiamento che sta vivendo Napoli, quelle parole del Papa sono molto importanti. Una giornata straordinaria, per il messaggio che il Papa ci ha lasciato - sia a Pompei che a Napoli - che ha una dimensione globale. Un messaggio potente al mondo rivendicando una politica della pace e negando l’uso preventivo della forza.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Papa a Napoli, il sindaco Manfredi: «Da Leone uno stimolo per continuare a cambiare una città che non molla»

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