Papa a Napoli | giustizia e lotta alla malavita tra ferite e speranza
Il Papa si è recato a Napoli, dove ha affrontato temi legati alla giustizia e alla lotta contro la malavita, tra ferite aperte e segni di speranza. Durante l'incontro, è stato chiesto come il turismo possa contribuire a ridurre le disparità nelle zone più svantaggiate della città. Un ingegnere ha condiviso con il Papa la sua esperienza di un'aggressione subita, portando così l'attenzione su questioni di sicurezza e disagio sociale.
? Domande chiave Come può il turismo non colmare il divario nelle periferie esistenziali?. Chi è l'ingegnere che ha raccontato al Papa l'aggressione subita?. Perché l'arcivescovo definisce la camorra una menzogna che ruba il futuro?. Cosa ha consegnato Patrizia Mercolino al Pontefice durante l'incontro commovente?.? In Breve Testimonianza dell'ingegnere Fabio Varrella sull'aggressione subita il 29 marzo 2023. Incontro commosso tra il Papa e Patrizia Mercolino per il piccolo Domenico Caliendo. Intervento di Rebecca della cooperativa La Paranza per le reti sociali locali. Accusa della camorra lanciata dall'arcivescovo Don Mimmo Battaglia durante il saluto.🔗 Leggi su Ameve.eu
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