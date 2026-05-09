Papa a Napoli | giustizia e lotta alla malavita tra ferite e speranza

Il Papa si è recato a Napoli, dove ha affrontato temi legati alla giustizia e alla lotta contro la malavita, tra ferite aperte e segni di speranza. Durante l'incontro, è stato chiesto come il turismo possa contribuire a ridurre le disparità nelle zone più svantaggiate della città. Un ingegnere ha condiviso con il Papa la sua esperienza di un'aggressione subita, portando così l'attenzione su questioni di sicurezza e disagio sociale.

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